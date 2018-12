Il secolo di Salinger nel segno di Holden

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOSalinger. Jerome David Salinger, lo scrittore di un unico romanzo, celebre nel mondo per quel mucchietto di pagine che raccontano peripezie e bravate di un adolescente americano nel bel mezzo del Novecento, nasceva cento anni fa, il primo gennaio 1919. Per quanto lo abbiano inseguito, braccato, spiato, di lui si sa pochissimo. Certo è che volle sparire, rifugiandosi in una inaccessibile casa a Cornish, nel New Hampshire, all'età di trentaquattro anni, dopo aver pubblicato un libretto intitolato Nove racconti. Morì nell'inverno...