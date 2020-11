NAPOLI Nella serie A delle sorprese, sembra quasi logico che la prima inseguitrice del Milan sia il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una macchina perfetta anche senza tre campioni del calibro di Caputo, Berardi e Djuricic. Il 2-0 al San Paolo contro il Napoli è lo specchio di una prestazione determinata e senza sbavature. L'allenatore neroverde contiene gli azzurri nel primo tempo, poi sfrutta al meglio gli episodi nella ripresa: Locatelli è perfetto dagli undici metri, il francese Maxime Lopez prova maiuscola la sua mette a sedere tutta la difesa degli azzurri, distratti per la trattenuta di Marlon su Osimhen che reclama il rigore. Gattuso non fa polemiche: «È inutile discuterne, se non sono andati al Var, evidentemente hanno giudicato l'episodio diversamente. Devo pensare alla prestazione della squadra che non mi è piaciuta affatto. Gli arbitri non mi competono».

CONTRATTO

Il condottiero azzurro avrebbe voluto celebrare il rinnovo col Napoli fino al 2023 diversamente: «Lasciamo perdere. Quando si parla di contratto, poi non ne vinco una». Il Napoli dovrà voltare pagina, il Sassuolo si gode una prova maiuscola. De Zerbi cambia assetto tattico e prova a sorprendere Gattuso. Inedito il terzetto arretrato con Muldur e Rogerio che presidiano le corsie laterali. Lopez e Locatelli fanno densità in mediana. Il Napoli fatica ad accendersi e la manovra non è fluida. Le occasioni di Mertens e Osimhen nascono da due errori individuali (Chiriches e Consigli) non sfruttati dagli azzurri. Il Sassuolo palleggia bene, Boga parte largo a sinistra e Traoré si accentra tra le linee per creare la superiorità numerica, ma dopo mezz'ora i neroverdi finiscono per allungarsi un po' e il Napoli avrebbe lo spazio per colpire.

DETERMINATI

Il Sassuolo chiude bene il primo tempo e impegna Ospina con un missile di Boga da fuori area. Il risultato premia la determinazione degli emiliani. Il Napoli dà la sensazione di non cambiare mai marcia: Mertens innesca poco Osimhen in profondità e il ritmo non s'impenna. Gli azzurri tentano l'accelerazione nella ripresa. L'obiettivo è rompere l'equilibrio. Ci riesce, invece, il Sassuolo. Locatelli è perfetto dagli undici metri. Per il Napoli la strada è una salita ripidissima. Gattuso inserisce subito Petagna per uno spento Lozano, poi tocca anche ad Elmas, Mario Rui e Zielinski. I tentativi vanno a vuoto. I padroni di casa danno l'impressione di galleggiare senza mai affondare davvero il colpo: «Dobbiamo migliorare continua Gattuso e mettere Osimhen nelle condizioni di segnare». L'attaccante è impreciso, come il resto dei compagni. Si lamenta per la trattenuta, tutto il Napoli si distrae e il francese Maxime Lopez suggella la vittoria del Sassuolo: il secondo posto in classifica è meritato. De Zerbi vuole continuare a stupire. Nella serie A delle sorprese, il suo Sassuolo può recitare un ruolo da protagonista. Gattuso, invece, dovrà lavorare sulla concentrazione del suo gruppo: la continuità è necessaria per frequentare abitualmente l'alta classifica.

Pasquale Tina

