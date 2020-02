Dimezzato il Sarone, in Seconda categoria, in vista del turno casalingo di campionato di domani pomeriggio contro la Real Castellana. Per il caso arbitrale (c'è stato un botta e risposta verbale con un giocatore biancorosso, che però sostiene di essere stato provocato dal direttore di gara), il giudice sportivo ha chiesto un approfondimento dei referti. Non è escluso che vengano anche sentiti i dirigenti, sia del Sarone che del Vigonovo. Intanto c'è una prima stangata per i pedemontani: 3 turni a Orsaria (espulso) e Ulian, 2 a Casagrande, uno a Tote.

Gli altri provvedimenti provinciali: dietro la lavagna per 2 turni Simonaj (Prata Calcio Fg); per uno Fantin e Furlanetto (Pravis), Cesco (Gravis), Pradella (Virtus Roveredo, Morassutti (Spilimbergo), Carrer (3S Cordenons), Jashari (Liventina San Odorico), Fantuzzi (Calcio Zoppola), Cappella (Maniago).

A chiudere, la recidività in ammonizione stoppa per una domenica Piccin, Pintore e Piccolo, un trio che indossa la maglia del Vigonovo, attualmente secondo in classifica (56 punti) dietro i blu royal della Virtus Roveredo. Domani alle 15 i bianco-gialloblù fontanafreddesi saranno di scena sul campo del Barbeano (33, quarto), nell'incrocio d'alta quota del girone A di Seconda.

