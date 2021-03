Il ruggito della Juventus, le paure della Lazio. I bianconeri vincono in rimonta per 3-1 allo Stadium lanciando un segnale molto forte in chiave scudetto. Terza sconfitta consecutiva per i biancocelesti tra coppa e campionato. Una partita che rilancia i bianconeri in vista del Porto. Una brutta botta per la squadra di Inzaghi schiantata da quella di Pirlo, decisamente più cattiva. «Siamo la Juve» urla rabbioso Demiral al terzo gol di Morata (doppietta dello spagnolo e rete di Rabiot).

Come a voler rimarcare che i bianconeri sono ancora vivi e in lotta per il tricolore.

SOLO MEZZORA

Eppure l'inizio della Lazio è da applausi. Serviva una reazione importante dopo la batosta in Champions contro il Bayern e la brutta botta in campionato con il Bologna. Biancoecelesti concentrati, bianconeri con tante assenze tra covid e infortuni (Ronaldo forfait dell'ultimo minuto) e forse con la testa più alla gara con il Porto. Pronti via è Milinkovic su punizione a far venire i brividi a Pirlo. A sinistra la Lazio riesce a bucare alla perfezione grazie al palleggio di Luis Alberto e alle sgroppate di un ispiratissimo Fares. Da quel lato Cuadrado e Kulusevski fanno molta fatica. E proprio un errore dell'attaccante svedese a lanciare il contropiede letale di Correa. Terzo gol per l'argentino. La Juve sbanda e la squadra di Inzaghi spinge forte: nello spazio di due minuti prima Milinkovic e poi Luis Alberto impegnano Szczesny.

REAZIONE DI RABBIA

La squadra di Pirlo protesta per un fallo di mano di Hoedt in area, per Massa non è rigore e Di Bello al Var conferma la decisione del fischietto di Imperia. L'episodio carica i bianconeri che alzano la pressione e trovano il pari sul finale di primo tempo grazie ad un gran tiro di Rabiot (primo centro allo Stadium) tutto spostato sulla sinistra. Da sottolineare che nell'occasione Reina che si aspettava un cross al centro fa un piccolo passo che libera lo spiraglio letale.

La ripresa inizia subito in maniera scoppiettante con la Juve che preme forte e la Lazio che si abbassa troppo. Chiesa (gran numero) impegna Reina, poi è Milinkovic a centrare la traversa di testa. Ma i bianconeri vanno a mille: prima reclamano per un altro possibile rigore per un presunto fallo di Marusic su Morata, poi lo spagnolo trova il gol del sorpasso (azione simile a quella del vantaggio di Correa).

La Lazio accusa il colpo e due minuti dopo si fa male da sola: Milinkovic atterra Ramsey.

Dal dischetto Morata fa 3-1. Retroscena: Cuadrado toglie la palla dalle mani di Ramsey e la consegna allo spagnolo. E il colpo del ko definitivo. Curioso che i due gol arrivino proprio quando Inzaghi toglie Leiva in mezzo al campo e mette Escalante.

NERO E BIANCO

Un altro schiaffo che può pesare tantissimo in chiave Champions per i laziali. Inzaghi, che aveva definito la gara decisiva, ora dovrà essere bravo a tenere alto il morale e a ricaricare alcuni giocatori che sembrano non averne più, vedi Immobile ieri inesistente.

Umore opposto in casa Juventus che arriva alla gara da dentro o fuori di martedì contro il Porto con una ritrovata convinzione: «Siamo la Juventus». Inoltre Pirlo comincia a rivedere alcuni infortunatia cominciare da Arthur entrato nella ripresa. Mentre Morata sembra ormai ristabilito dopo il virus che lo ha debilitato.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

