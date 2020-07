MOTOGP

A Jerez de la Frontera la Yamaha vive di opposti. Conquista una tripletta che ha il sapore del dolce dominio, ma al contempo vive con preoccupazione le continue rotture dei propri propulsori; festeggia da un lato l'oramai definitiva esplosione di Fabio Quartararo ed accoglie in maniera agrodolce il comunque importante podio di un Vinales da cui ci si attendeva qualcosina in più. Poi c'è lui, Valentino Rossi, anni 41 sulla carta d'identità, capace di tornare a lottare per le posizioni che contano. Una prestazione ed un podio, il terzo posto al culmine di una bella lotta proprio con Vinales, che vanno oltre il semplice terzo gradino conquistato.

L'APPELLO

Non si tratta di accondiscendenza nei confronti del vecchio re, anche perché il pilota di Tavullia chiude comunque terzo su tre ufficiali dei tre Diapason, quanto di una presa di coscienza chiara che va sottolineata: «Se Yamaha crede in me, io ci sono, ma ho bisogno che la Casa mi aiuti». Non conquistava un podio da un anno l'ufficiale Yamaha, dal gran premio di Austin del 2019. Da quel momento, un lungo calvario che sembrava aver spento la luce sulla sua velocità. Ed invece, le staccate e la guida in una bollente Jerez de la Frontera hanno messo in mostra un quarantunenne capace di tenere testa a gente che ha poco meno della metà dei suoi anni. Una rinascita figlia della sua cocciutaggine: «Ho dovuto lottare per 4 giorni per fare quello che io e la mia squadra volevamo sulla mia moto. Va bene che sono vecchio, ma una situazione del genere era troppo brutta. Non poteva essere vera». Dopo i festeggiamenti sul podio, in parco chiuso Rossi amplia il discorso e analizza un anno di bocconi amari. «In questi mesi ho dovuto lottare per cambiare. A volte ti trovi a dover affrontare problemi che non ti aspetti, questioni politiche. Semplicemente guidavo una moto che non era mia. Una moto nata in teoria per salvaguardare la gomma posteriore, ma che per me non risolveva nulla. In più ero lento». Mesi in cui Valentino aveva difficoltà a farsi sentire, ed il motivo era francamente evidente: «Volete la verità? Non mi ascoltavano perché ci sono Vinales e Quartararo che vanno fortissimo con quella moto. Io ho 41 anni e quindi mi dicevano che devo imparare a guidare come loro. Venerdì per fortuna mi hanno permesso di fare le modifiche che volevo». Una boccata d'aria fresca i cui risultati si sono visti subito.

SETTE GIORNI DOPO

Troppo brutto il Rossi di sette giorni fa: Come l'araba fenice, il tavulliano ha lottato corpo a corpo contro Vinales, soccombendo solo all'ultimo con delle gomme oramai alla frutta che non gli offrivano la giusta percorrenza. Ed allora, staccate 10-15 metri oltre quelle del suo compagno di squadra per resistere e mostrare che il talento incommensurabile di questo eterno ragazzo, non era sparito. Serviva solo la giusta occasione. L'errore in curva 10 ha riportato la questione sui binari di una realtà che fa i conti con un livello di competitività evidente. Ed allora, un terzo posto che può essere celebrato come un trionfo dei tempi andati: «Questa volta è come se fosse una vittoria». Il Dottore è tornato? A Brno la conferma. Quel che è certo è che la MotoGP ha ritrovato ieri a Jerez quel fenomeno delle due ruote capace di travalicare 24 anni di motomondiale.

Flavio Atzori

