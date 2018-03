IL RUGBY MISCHIA LE SQUADRE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPORT GIOVANILEL'importante non è vincere, ma partecipare. E crescere insieme, come sportivi e uomini.Il motto olimpico del barone Pierre De Coubertin, caposaldo della modernità, ha trovato una nuova declinazione. L'hanno proposta all'unanimità le società di rugby del Veneto, riunite dal Crv sabato a Treviso in assemblea plenaria, allargata ai comitati del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Se verrà accettata sarà una nuova frontiera dello sport come strumento educativo. Si baserà su un concetto semplice quando...