IL RITORNOROMA Il coraggio si chiama Sinisa. Mihajlovic, da calciatore, faceva la felicità dei tifosi della maglia che indossava al momento (quella della Lazio! Che giorni!) e la rabbia urlata degli opposti, che gli hanno sempre dedicato cori personalizzati che gli ultimi mesi hanno silenziato per sempre, ci si augura, come si fa anche per tutti gli altri cori di quel tipo destinati a chiunque. Mihajlovic, da allenatore, ha acceso sovente il seguito dei suoi calciatori anche se quasi mai quello dei suoi presidenti. Da uomo, Mihajlovic, che...