IL RITORNO

MILANO La sua cessione nell'estate 2012 (18 luglio) è ancora oggi uno dei pochi rimpianti di Adriano Galliani. Considerata inattesa e ingiusta da Zlatan Ibrahimovic, che da ieri è ufficialmente tornato al Milan, al quale non avrebbe mai voluto dire addio dopo aver vinto uno scudetto, conquistato una Supercoppa Italiana, perso il secondo tricolore di fila (il primo degli otto consecutivi della Juventus) e deluso in Champions. Una storia spezzata all'improvviso per questioni di bilancio: con Ibra anche Thiago Silva era stato costretto a fare le valigie, prendere l'aereo per Parigi e indossare la casacca del Psg. In sette anni e mezzo al Milan è cambiato tutto. Dal giorno dell'addio dello svedese in bacheca i rossoneri hanno aggiunto soltanto una Supercoppa Italiana, quella del 2016 vinta con Vincenzo Montella in panchina. Ibrahimovic aveva lasciato un Diavolo che, seppur all'inizio dei suoi tormenti, era un avversario rispettato e temuto in Europa.

LE PAROLE

Oggi ritrova una squadra (e una proprietà diversa) giovane, ambiziosa, ma lontana in classifica e con le ossa rotte per la debacle di Bergamo. «Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi», le sue prime parole da neo milanista. Zlatan rappresenta l'ultima speranza di Elliott per riaccendere l'amore dei tifosi: sono stati oltre 15mila i likes per il post d'annuncio del Milan, arrivato alle 18.45 sui canal social: « IZComing», il titolo di benvenuto in un video nel quale si vede la Madonnina illuminata in una notte di tempesta rossonera. Per farlo, l'hedge fund di Paul Singer ha fatto un passo indietro sulla sua politica sui giovani, forse con un anno di ritardo visto il mancato accordo con Ibrahimovic dello scorso gennaio, quando sembrava che lo svedese potesse tornare sulla sponda rossonera del Naviglio per rinforzare la squadra di Rino Gattuso, arrivata poi quinta a un punto da Atalanta e Inter.

RINFORZO ATTESO

Lo sbarco di Zlatan è in programma giovedì 2 gennaio per le visite mediche. La presentazione il 6 gennaio contro la Sampdoria e il 15 il debutto in Coppa Italia contro la Spal. Stefano Pioli avrà così un leader nello spogliatoio, figura che in questi anni è mancata molto. Un giocatore capace di dare certezze in campo (ed è per questo che è stato ripreso, visti i suoi 56 gol in 85 gare nel biennio 2010-2012) ed essere un esempio da seguire nello spogliatoio grazie alla sua determinazione e al suo carisma. Il Milan cercherà di rinascere dallo svedese, dall'uomo che ha invitato gli statunitensi a «tornare a guardare il baseball», quando ha annunciato il suo addio ai Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic potrà giocare nel 4-3-3 ed essere il fulcro del gioco o nel 4-3-1-2 con accanto Rafael Leao, come ai tempi di Massimiliano Allegri, del tandem offensivo con Robinho.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA