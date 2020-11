IL RITORNO

Dopo quattro partite di assenza per Covid-19 Cristiano Ronaldo si riprende la Juve con una doppietta in 20 minuti e trascina i bianconeri a un successo che in campionato - sul campo- mancava dalla prima giornata contro la Sampdoria. Il suo ingresso non cambia la partita, la stravolge letteralmente: lo Spezia, che fino a inizio ripreso stava reggendo alla grande contro i Campioni d'Italia, crolla sotto i colpi di un CR7 più cinico e affamato che mai, incattivito dall'esilio forzato e soprattutto dal gol di Messi a casa sua. Il portoghese entra e segna dopo 180 secondi, salvando Pirlo dall'imbarazzo dell'ennesimo pareggio contro una provinciale, e lancia la goleada bianconera che chiude con il 4-1 su rigore, (cucchiaio d'autore).

SEMPRE LUI

Due settimane senza campo e mezzo allenamento alla Continassa nelle gambe, eppure al Manuzzi ha deciso la partita dimostrando di essere sempre e comunque il più in forma. Anche dalla panchina, quando prima di entrare si mostra a petto nudo un attimo prima di indossare la sua maglia numero 7, immagine che rievoca le gesta degli antichi greci nel vestire la loro armatura prima della battaglia. Quella del Manuzzi si conclude quando Ronaldo mette piede sul prato, innescato da Pirlo. In quel momento la partita avrebbe potuto prendere qualsiasi piega, la Juve era in affanno e lo Spezia in fiducia, serviva la mossa risolutiva, lo scacco matto del re bianconero.

BASTA POLEMICHE

«Felice di essere tornato in campo e di aver aiutato i compagni a vincere con due gol. Ben fatto, squadra! Sempre fino alla fine - il suo commento social a fine gara -. Le polemiche sul tampone? Non ne voglio parlare, la cosa importante è che sono tornato e che abbiamo vinto. Non è un campionato semplice, ci sono parecchie squadre in corsa per lo scudetto. Il Milan sta facendo grandi cose, ma ci sono anche la Lazio e il Napoli. Dobbiamo stare attenti. Ma noi ci siamo sempre, e ci faremo trovare presenti quando conterà».

Intanto si riprende il trono di capocannoniere juventino con 5 reti davanti a Morata, lanciando la sfida al Ferencvaros in Champions, stavolta dal primo minuto. Ma c'è anche una partita prima di CR7, molto più complicata e scorbutica del previsto, con la Juve che parte forte e alla distanza si spegne fino a farsi rimontare dallo Spezia. La scossa arriva dalla panchina, ma c'è parecchio da lavorare perché nel primo tempo la Juve non è riuscita minimamente a far valere la superiorità tecnica e qualitativa.

PARI E FANTASMI

Dopo l'ennesimo gol annullato a Morata i bianconeri passano in avvio, sempre con lo spagnolo che chiude un'azione irresistibile in velocità, e si conferma il miglior vice Ronaldo. Poi i bianconeri sprecano diverse occasioni e concedono campo allo Spezia, che alza il ritmo e prende fiducia, fino al tiro di Pobega deviato da Demiral nella porta di Buffon. Il pareggio manda in tilt i bianconeri che vedono i fantasmi di Crotone e del Verona, ci pensa Ronaldo a scacciare gli incubi, con il 2-1 su assist di Morata (migliore in campo dopo il portoghese), Rabiot fa tris e Chiesa si procura il rigore del 4-1. L'unica faccia triste è quella di Dybala, deluso e arrabbiato.

Alberto Mauro

