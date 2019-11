IL RITORNO DI NASI MANU «LA MIA SFIDA PER TREVISO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Un anno, sei mesi e 26 giorni. Tanto è durata l'attesa di Nasi Manu per tornare a vestire la maglia del Benetton in un match ufficiale. Alcune settimane fa, il giocatore tongano aveva già fatto il suo ritorno in campo dopo la terribile malattia che l'aveva colpito alla fine di agosto dello scorso anno. Era rientrato con la sua nazionale durante il Mondiale in Giappone, un ritorno in campo graditissimo per il numero 8 biancoverde, anche se, in cuor suo, la speranza è sempre stata quella di riuscire a tornare a giocare prima di...