Il ritorno di bomber Savio: tre centri in quindici minuti

IL PERSONAGGIOFONTANAFREDDA Andrea Savio si è lasciato alle spalle un doppio infortunio che lo ha costretto a uno stop di 16 mesi e ora sta trascinando il Vigonovo ai vertici. L'attaccante di Sacile, classe 1997, è tornato al massimo della condizione fisica e può fare la differenza in Seconda categoria. Dopo il gol all'esordio in Coppa Regione contro il Polcenigo Budoia (1-1), ha demolito il San Leonardo alla prima di campionato. Una partita indimenticabile per lui, entrato al 20' della ripresa e autore di 3 gol nel giro di 15'. Un impatto...