Il rito collettivo nella patria della bici

LA GIORNATATREVISO Un successo annunciato il primo atteso storico approdo a Nervesa della Battaglia. Nella frazione che ha portato il 101° Giro d'Italia a Nordest alla viglia dell'assalto del Kaiser Zoncolan, i campioni del pedale sono stato applauditi dal primo all'ultimo dei 180 chilometri della tappa scattata da Ferrara, altra patria delle due ruote, come la Marca che ha accolto la carovana per la 32. volta. Il clou nei tre punti chiave della frazione. In prossimità dei Traguardi Volanti di Piove di Sacco (Pd) e Treviso - dove Fausto...