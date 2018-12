CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RILANCIOMILANO L'Inter chiude il 2018 in crescendo provando a mettersi alle spalle le ultime complicate settimane. «Le suggestioni di Mourinho? Non vado dietro ai social, Spalletti starà con noi ancora a lungo», ha detto chiaramente il ds Ausilio. Ma il caso Nainggolan resta un capitolo scottante, anche e soprattutto per il tecnico. Dopo il momento complicato i risultati sono tornati, con la vittoria di Empoli a confermare la solidità. Il più importante acquisto estivo rimane però un problema per il tecnico Luciano Spalletti, che, pur...