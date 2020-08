IL RIENTRO

BERGAMO La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è durata appena il tempo di realizzare quanto grande sia stata la stagione dell'Atalanta, applaudita al suo ritorno a Bergamo da duecento tifosi in festa. «Ci siamo fermati all'ultimo miglio, ma abbiamo regalato un sorriso ai bergamaschi che hanno sofferto», le parole del presidente Antonio Percassi, diviso tra il rammarico per la rimonta del Paris Saint-Germain nei minuti finali dell'ennesima partita giocata fino all'ultimo, e la voglia di migliorarsi ancora per vivere un'altra stagione da protagonisti.

«Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi, lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati. Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno offerte inimmaginabili faremo le nostre considerazioni», sottolinea Percassi, che si rifiuta però di parlare di scudetto: «Pensiamo sempre a salvarci - assicura - è una cosa questa che sento dentro, perché abbiamo sofferto tanto». Il riferimento è agli oltre 6mila morti che hanno fatto di Bergamo una delle città più colpite dal Coronavirus.

E forse anche per questo motivo che l'Atalanta vola alto e non reagisce alle provocazioni dell'ex ct della Francia, Raymond Domenech, col suo ironico «grazie Gasperini». «Hai perso un Mondiale con un allenatore italiano e dopo 14 anni ti brucia ancora», è uno dei tanti commenti dei tifosi, gli unici a replicare al francese, mentre i giocatori preferiscono concentrarsi sul campo. In Europa tutti roconoscono all'Atalanta quale impresa abbia compiuto quest'anno: anzi, ora tutti sanno che anche l'anno prossimo l'Atalanta sarà avversario temibile in Champions.

«Deluso ma orgoglioso, che stagione è stata!», scrive su Instagram Hans Hateboer. Il Papu Gomez, il capitano, pubblica una foto di squadra con sotto «grazie» e la propria firma: «Stagione strepitosa ... complimenti a tutti, ora a riposare e ricaricarsi per quello che sta arrivando».

STADIO

Perché l'annata dell'Atalanta finisce qui, ma il progetto no. «Al Gewiss Stadium ci sono cantieri aperti e altri se ne apriranno, faremo migliorie anche al centro sportivo di Zingonia da qui a tre anni - osserva il presidente Percassi -. Contiamo di disputare a casa nostra la prossima edizione della Champions League e di riavere il miglior Ilicic». Nell'impianto cittadino continuano incessanti i lavori alla futura Tribuna Rinascimento, e in Curva Sud, dove abbattuti i parterre i gradoni dovranno essere tutti dotati di seggiolini, con rifacimento delle strutture di servizio interne. Il 7 e 8 settembre prossimi il sopralluogo dei delegati Uefa dovrebbe dare l'ok.

