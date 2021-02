IL RICORDO

MILANO Aveva dato una lezione di vita con ironia, quasi a voler rincuorare le persone accanto a lui piuttosto che farsi rincuorare. Il calcio piange Mauro Bellugi, ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese e poi apprezzato opinionista tv. È morto ieri all'ospedale Niguarda di Milano all'età di 71 anni, compiuti pochi giorni fa, il 7 febbraio. Lascia la moglie Loredana e una figlia, Giada. Per loro ha lottato contro il suo ultimo avversario fino alla fine. A novembre aveva subìto l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19 e la sua storia aveva commosso l'Italia intera per la forza d'animo con la quale aveva affrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto. Aveva raccontato il suo calvario il 22 dicembre, tre giorni prima di Natale. Aveva voglia di spiegare ai più giovani di non sottovalutare questa maledetta pandemia, che ha sconvolto la vita di tutti, vittime e non. «Il dolore è immenso. Soltanto chi lo ha provato, può dirlo. Ma adesso voglio le protesi di Pistorius, voglio battere il suo record». Una frase pronunciata con il sorriso. Le sue condizioni di salute si sono aggravate e Bellugi si è arreso dopo l'ultima operazione all'intestino. Massimo Moratti si era offerto di pagargli le visite mediche e le protesi. Per lui era uno di famiglia: suo padre Angelo aveva regalato all'ex difensore una villa a Stintino, in Sardegna, quando aveva firmato il contratto nel 1967 con l'Inter.

LA STIMA DI TUTTI

In nerazzurro Bellugi aveva vinto lo scudetto del 1970-71, appena 20enne. «Mauro era l'eroe di un calcio romantico che non c'è più», il ricordo di Beppe Marotta. Bellugi ci ha lasciato alla vigilia del derby, la gara che più di ogni altra non si sarebbe perso. L'Inter lo ricorderà con il lutto al braccio (così come ha fatto il Bologna nell'anticipo di ieri sera) e su tutti i campi della serie A oggi sarà osservato un minuto di silenzio. «Ringrazio la Lega che ci ha consentito di ricordarlo nell'unico modo possibile, nella partita che è stata tante volte cruciale nella sua carriera e che da lassù gli spiacerà non poter seguire da vicino ha continuato Marotta . Ho avuto modo di sentirlo la settimana scorsa, pur avendo perso gli arti inferiori aveva un entusiasmo eccezionale e una grande voglia di essere ancora protagonista. Tant'è che gli avevamo dato l'incarico di osservatore, guarda per noi più partite possibili, gli avevo raccomandato. Lui però mi aveva confessato la sua tristezza dietro quell'infinito coraggio. Sai per un calciatore perdere le gambe è come per un pianista perdere le mani». Questo, però, non aveva scoraggiato Bellugi che non smetteva mai di scherzare: «Ho chiesto al dottore di non togliermi la gamba destra, con quella avevo segnato il mio unico gol contro il Borussia Moenchengladbach. Ci tenevo più della sinistra», aveva raccontato. Faceva riferimento alla partita di Coppa Campioni del 3 novembre 1971 vinta dall'Inter per 4-2. Con la maglia della Nazionale tra il 1972 e il 1980 ha collezionato 32 presenze, disputando i Mondiali del 1974 in Germania Ovest e quelli del 1978 in Argentina. Si era ritirato nel 1981 dopo un anno alla Pistoiese per i continui dolori alla gambe. Diventato opinionista televisivo, veniva apprezzato per le sue analisi lucide, senza mai alzare il tono della voce. La sua ironia mancherà a tutti.

Salvatore Riggio

