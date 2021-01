IL RICORDO

(ld) Un anno e un titolo Nba vinto in suo onore non hanno ancora chiuso un capitolo doloroso. Perché per LeBron James e Anthony Davis, stelle dei Los Angeles Lakers campioni in carica, tutto ciò che riguarda Kobe Bryant e la sua scomparsa assieme alla figlia Gianna Maria-Onore e altre 7 persone in un incidente in elicottero resta una ferita aperta. Il pensiero di due superstar Nba del presente, ispirate da Kobe e dalla sua feroce combinazione di talento e voglia di vincere, è lo stato d'animo di milioni di appassionati. Ancora increduli per quanto avvenuto quella domenica 26 gennaio dello scorso anno a Calabasas, Los Angeles. Cinque titoli Nba, due ori olimpici, persino un Oscar per il cortometraggio animato Dear Basketball con cui Bryant salutava lo sport che l'aveva reso fenomeno planetario. Ma il basket a cui si era dedicato anima e corpo per gran parte dei suoi 41 anni era soltanto una parte di Kobe: il numero a cui era più affezionato più dell'8 e del 24 con cui scrisse l'epopea nei Lakers, unico giocatore con due maglie ritirate dallo stesso club era il quattro, come le sue figlie. GiGi, la tredicenne secondogenita nata nella notte in cui Kobe decise all'ultimo un match di playoff contro Phoenix, voleva raccogliere la sua eredità nel basket, e quel tragico viaggio doveva portarla a giocare una partita. «Terrò alto il nome della famiglia» diceva Gianna, riferendosi alla dinastia iniziata con Joe, padre di Kobe e stella della Serie A negli anni 80, tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Città che Kobe aveva nel cuore, e lo testimoniava il suo eccellente italiano. «Le leggende come lui non muoiono, però è passato un anno, e c'è bisogno ancora di tantissimo tempo per farsene una ragione» ha detto James, che la notte prima della tragedia aveva scavalcato Bryant al terzo posto della classifica all-time dei marcatori Nba. L'ultimo messaggio pubblico di Kobe fu proprio per LeBron, capace poi di riportare il titolo ai Los Angeles dieci anni dopo l'ultima impresa del Black Mamba. Il 12 ottobre James e Anthony Davis e i Lakers hanno compiuto la missione. Ma il dolore per quella tragedia non si placa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

