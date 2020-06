IL RETROSCENA

ROMA Due tamponi ogni quattro giorni e test sierologici ogni due settimane. Per ora si va avanti così. Come da protocollo. Juventus e Milan si presentano all'appuntamento di questa sera con una bella scorta di esami già fatti. Tutti negativi. Dita incrociate. Il vero tema della ripresa resta quello della quarantena. Quattrodici giorni per tutta la squadra vuol dire non portare a termine il campionato. Via a playoff-playout e algoritmo. Ma come ha più volte sottolineato il presidente Gravina l'obiettivo è finire il torneo sul campo. Il numero uno della Figc continua a ribadire la necessità di rivedere l'obbligo di quarantena collettiva, su cui non sono ancora arrivati riscontri dal Cts, almeno non nell'immediato. La curva dei contagi però è sempre più dolce. Proseguendo di questo passo, aumentano le possibilità di un intervento. Resta da capire quando, se già a giugno o solo più avanti nel mese di luglio, e come.

SQUADRE NEGATIVIZZATE

La serie A fa gli scongiuri e va avanti. La speranza è quella di non trovare contagiati. Ne basterebbe uno per far saltare il banco. Non a caso da via Allegri hanno anche stilato un decalogo antifurbetti. Si va da una semplice multa all'esclusione dal campionato per chi viola il protocollo. La Federcalcio ha pronta anche una nuova proposta da presentare a Palazzo Chigi. Nello specifico al ministro della salute Speranza e al comitato tecnico scientifico. L'idea (da applicare subito dopo la Coppa Italia) è questa: il positivo viene isolato. La squadra viene chiusa in ritiro e sottoposta a tampone rapido. Nel caso in cui tutti siano negativi e per consentire al club in questione di giocare verrebbero fatti ulteriori due test, prima e dopo la partita, per essere sicuri al 100% che non ci siano altri contagiati. In poche parole la squadre verrebbe negativizzata all'istante evitando così l'isolamento per due settimane. Verrebbero fatti test rapidi a immunofluorescenza in modo tale da avere un risultato immediato evitando (8 minuti la durata di ognuno), come più volte sottolineato dal Cts di gravare su quelle regioni più difficoltà (anche se il tema è ampiamente superato). Inoltre si sta cercando un ente terzo a cui affidare i controlli che verrebbero centralizzati. Nessun club agirebbe più privatamente. In questo modo si avrebbe maggiore garanzia dei risultati. Il macchinario, tra le sue funzioni, prevede il referto stampato e la condivisione dei risultati in un database, consentendo agli addetti ai lavori, nel pieno rispetto della privacy, di controllare lo stato di salute dei singoli giocatori, ad esempio, prima di una partita. Così un medico esterno e super partes potrebbe dare il via libera per entrare in campo in sicurezza. Un'idea lanciata già tempo fa dal medico della Lazio, Ivo Pulcini. Inoltre nulla vieterebbe di mandare controlli a sorpresa nei ritiri.

QUATTRO GIORNI

Su questa strada sembra incanalarsi anche il Cts. «L'iter che possiamo immaginare, oltre ai campioni ravvicinati, è ipotizzare che il positivo venga immediatamente allontanato e se l'intera squadra ha tampone negativo, il gioco è fatto. Il tutto si potrebbe racchiudere in 96 ore di quarantena. Io sono una parte del Cts, è ragionevole pensare che possa essere una strada percorribile. Mi auguro possa andare a finire così, sarebbe un'ottima iniezione di fiducia per una ripresa alla quasi normalità» ha detto Roberto Vannicelli, membro della sezione sport del Comitato tecnico scientifico a Radio Punto Nuovo.

Emiliano Bernardini

