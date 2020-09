IL RETROSCENA

ROMA A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. L'interesse della Juve affinché Suarez ottenesse la cittadinanza era cosa nota, adesso la Guardia di Finanza vuole vederci chiaro e spulcia: «È stata la società bianconera, attraverso il suo staff, a rivolgersi all'Università per Stranieri di Perugia per sapere se ci fosse la possibilità di far svolgere a Luis Suarez l'esame per certificare la conoscenza dell'italiano rivela il colonnello Sarri - ma non so perché proprio alla Stranieri Perugia». La frase è sibillina. Non ci sono indagati della Vecchia Signora. Nemmeno Suarez è nel registro né è un tesserato italiano.

La Procura della Figc al momento non apre nessuna inchiesta ma è chiaro che, se nei prossimi giorni dovesse emergere il coinvolgimento attivo di soggetti bianconeri, non avrebbe scelta. E il colonnello Sarri, con le sue dichiarazioni, già spiana la strada: «Dall'indagine sono comunque emersi contatti tra lo staff juventino e i vertici dell'Ateneo, che ha poi materialmente organizzato l'esame del calciatore a Perugia. Probabilmente la Juve lo ha fatto per il ritorno d'immagine, che sarebbe derivato dall'esame sostenuto da Suarez in Italia». Ma in realtà la certificazione di livello B1 della conoscenza della lingua era necessaria, in base all'ultimo decreto Salvini, per ottenere la cittadinanza italiana. Ed era l'unico modo attraverso il quale Agnelli avrebbe potuto tesserare l'ex Barcellona.

LA STORIA

Non c'è nessuna certezza, ma questa storia rischia di non finire qua. La Juve ha provato per un mese a regalare al neo allenatore Pirlo la punta richiesta. Suarez aveva già trovato l'accordo economico per sbarcare a Torino, ma doveva ottenere il passaporto grazie alla moglie di sangue italiano. Anche dopo l'esame, però, le pratiche per acquisirlo effettivamente avrebbero comportato una lunga (si parla addirittura di 200 giorni) attesa burocratica. La società bianconera non poteva aspettare tutto questo tempo e aveva già virato prima su Dzeko e alla fine su Morata. Suarez era stato lasciato da settimane verso l'altare senza la sua promessa sposa, ma adesso anche la Juve rischia una doppia beffa. Senza il campione in rosa e, a livello d'immagine, questa brutta ombra.

IL FASCICOLO

Già, perché a livello penale comunque la Juve non rischia nulla. Anche se dovesse emergere altro nell'inchiesta, gli eventuali indagati appartenenti all'azienda sarebbero coinvolti per la propria persona. Diverso il discorso a livello di giustizia sportiva, dove in caso d'illecito entrerebbe in gioco la responsabilità oggettiva con penalizzazione annessa. Non chiede gli atti al momento la Procura, ma a breve aprire il fascicolo potrebbe diventare una strada obbligatoria.

Alberto Abbate

