IL RECUPEROUn tempo per parte e un gol per parte in Sampdoria-Fiorentina gara di recupero della prima giornata di campionato, non giocata in rispetto della tragedia di Ponte Morandi. Vantaggio Viola con Simeone nel primo tempo e risposta della Sampdoria con Caprari in avvio di ripresa. Così a nessuna delle due squadre riesce l'aggancio al secondo posto.Gara dai ritmi molto alti con i toscani che sfiorano il vantaggio già al primo minuto con un colpo di testa di Simeone sugli sviluppi del primo angolo, Sampdoria ad alta intensità ma poco...