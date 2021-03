Orgoglio Real. A 2 minuti dal 90' la squadra di Zidane (rivale tra 8 giorni dell'Atalanta) rimette in equilibrio un derby che lascia l'amaro in bocca all'Atletico, in vantaggio con Suarez e più volte vicino al raddoppio. L'uruguaiano torna al gol dopo 5 gare finalizzando al 15' un contropiede di Llorente. I Colchoneros dominano ma rischiano al 41' per un tocco in area di Felipe col braccio sinistro, non punito dall'arbitro dopo averlo rivisto al Var. Nella ripresa Courtois salva i Blancos con due prodezze su Carrasco e Suarez, prima del finale targato Benzema: il francese impegna due volte Oblak e poi lo supera, segnando su assist di Casemiro l'1-1 definitivo che tiene aperta la Liga. Per la gioia del Barcellona che ieri sera ha eletto il nuovo presidente, ritrovandosi a -3 dall'Atletico. Derby anche a Manchester, vinto dallo United che a 3 giorni dalla sfida col Milan tiene in vita la Premier battendo la capolista City (reduce da 21 vittorie consecutive) con un gol per tempo a firma di Bruno Fernandes su rigore e Shaw. Ennesimo ko per il Liverpool, il 6° di fila in casa che stabilisce un record negativo: 0-1 dal Fulham, a segno con l'ex Juve Lemina. Mentre Steven Gerrard, ex bandiera dei Reds, regala il titolo scozzese ai Rangers che interrompono il dominio del Celtic durato 9 anni: costretti a ripartire dalla Third Division dopo il fallimento del 2012, ieri i Blues di Glasgow hanno vinto il campionato per la 55ª volta.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA