Il Real Madrid va su Herrera e libera Modric per l'Inter

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO La pesante sconfitta della Croazia in Nations League (0-6 dalla Spagna) non sembra avere avuto ripercussioni sul valore di mercato del suo capitano, protagonista annunciato della prossima sessione che si aprirà a gennaio. Nato durante il mondiale, il feeling tra l'Inter e Luka Modric non sembra essersi interrotto, nonostante la linea dura del Real Madrid che per liberarlo pretendeva il pagamento della clausola rescissoria fissata a 700 milioni. Adesso però anche i campioni d'Europa sembrano essersi rassegnati alla partenza del...