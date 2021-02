FRONTIERE APERTE

Gioia e ansia vanno a braccetto nel Real Madrid, per il quale si è riaperta la Liga dopo l'1-0 di Valladolid (4° successo di fila in campionato) e il ko interno dell'Atletico che ora ha solo 3 punti di vantaggio. L'1-1 di ieri del Barcellona contro il Cadice è un'altra buona notizia per i Blancos (+5 sui catalani), attesi dopodomani dall'Atalanta per l'andata degli ottavi di Champions. Se i risultati sorridono a Zidane, a preoccuparlo è l'infermeria: l'ultimo a marcare visita è Benzema, vittima di una lesione all'adduttore sinistro. Oggi la decisione se convocarlo o meno, ma le probabilità che il francese salga sull'aereo per Bergamo sono basse: la sua assenza si aggiungerebbe a quelle di Sergio Ramos, Valverde, Hazard, Carvajal, Marcelo, Rodrygo, Militão e Odriozola. Nemmeno l'avversario della Lazio vive il suo miglior momento: dopo aver vinto il mondiale per club, il Bayern ha ottenuto un punto nelle ultime 2 gare di Bundesliga, mangiandosi quasi tutto il vantaggio sul Lipsia che ieri ha vinto 3-0 a Berlino, portandosi a -2 dalla vetta. E la lista degli assenti per la gara di Roma è piuttosto lunga.

Chi non conosce crisi è il Manchester City, dominatore in Premier (+10 sulla 2ª): ieri è arrivata la 18ª vittoria di fila per la squadra di Guardiola, 1-0 in casa dell'Arsenal.

Carlo Repetto

