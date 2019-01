Il Real Madrid affonda Fuori Ranieri e Garcia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È finita in parità la sfida tra le euro-rivali di Juventus e Lazio, di fronte nella Liga ripartita dopo la pausa natalizia. L'1-1 tra Siviglia e Atletico Madrid fa felice soprattutto il Barcellona, rimasto leader solitario del campionato. Gli andalusi partono meglio e dopo un palo dell'ex milanista André Silva si portano in vantaggio al 37' con Ben Yedder, ma vengono raggiunti allo scadere del 1° tempo da una punizione di Griezmann, determinante per la squadra di Simeone che nella ripresa va vicina al sorpasso con lo stesso Griezmann e...