Il Real archivia CR7: per Neymar 300 milioni sul piatto

CALCIO MERCATOPartito Ronaldo, il Real Madrid non ha perso tempo e ha avviato i contatti con Neymar, pallino di Florentino Perez, l'ideale per far dimenticare ai tifosi l'addio dell'amatissimo Pallone d'oro. Secondo il portale brasiliano Globoesporte, il presidente madridista avrebbe già parlato con Neymar senior, il padre-agente del giocatore che avrebbe dato la propria disponibilità: per lui sarebbe un clamoroso ritorno nella Liga, dopo le 4 stagioni al Barcellona che la scorsa estate se lo vide strappare dal Paris Saint-Germain per 222...