Il racconto di Kimi: «C'era la luce verde e sono partito»

L'INCIDENTESAKHIR Giro 36. Kimi Raikkonen rientra ai box per sostituire le gomme. Un pit stop che in genere dura 2/3 secondi. Il finlandese si ferma e riparte come un lampo, schiaccia l'acceleratore della sua SF71H. Ma via radio gli urlano: «stop, stop!». È il dramma. Nella ripartenza l'auto ha investito il meccanico che si occupava della ruota posteriore sinistra. L'uomo in tuta rossa è steso a terra dolorante. Subito accorrono i suoi compagni e poi i soccorsi. Dopo un primo controllo il meccanico, che si chiama Francesco Cigarini, viene...