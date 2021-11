Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PARIGI Il Paris Saint-Germain trova Sergio Ramos, il centrale difensivo spagnolo in campo per la prima volta con la sua nuova squadra, ma perde l'asso brasiliano Neymar. Infatti a tre minuti dalla fine del match vinto per 3-1 al Geoffroy-Guichard di St. Etienne l'attaccante carioca ha riportato una brutta distorsione alla caviglia sinistra ed è dovuto uscire in lacrime, trasportato sulla barella.Nelle prossime ore verranno effettuati gli...