LISBONA Sette anni dopo il trionfo di Londra contro il Borussia Dortmund (in una finale tutta tedesca e, ironia del destino, Lewandowski giocava nei gialloneri), il Bayern Monaco conquista la sua sesta Champions (su 11 finali disputate, come il Milan, dietro soltanto al Real Madrid primo con 16) battendo il Psg e vincendo così tutte e 11 le gare giocate nel torneo. Record.. Decisivo il gol di Coman e si rivela così vincente l'intuizione di Hans-Dieter Flick, che lo fa giocare titolare. Per il francese è una bellissima rivincita, essendo cresciuto nel vivaio parigino. Ma nella Capitale francese non hanno creduto in lui, spendendolo alla Juventus nell'estate 2014. Stesso destino a Torino perché dopo soltanto un anno sbarca in Bundesliga e al Bayern Monaco trova la sua dimensione, con l'apice appunto nella serata magica di Lisbona. Chissà che staranno pensando sia al Psg sia alla Juventus per essersi fatti sfuggire un talento capace di giocare 162 presenze e segnare 34 gol con la casacca dei bavaresi in cinque stagioni. Se il Bayern festeggia, il Psg si dispera. Non bastano i 1.300 milioni di euro spesi da Nasser Al Khelaifi da quando nel 2011 è sbarcato in Ligue 1 con l'obiettivo di far tornare a vincere la Champions a una squadra francese, dopo il Marsiglia che nel 1993 aveva battuto il Milan di Fabio Capello. L'unico sussulto di una squadra transalpina nella massima competizione continentale.

LE OCCASIONI

L'avvio di gara è a favore del Psg, che prova a sfruttare la velocità dei suoi tre tenori Di Maria, Mbappé e Neymar , mentre il Bayern Monaco cerca di fermarli con un pressing asfissiante. I tedeschi a tratti sono in difficoltà, mentre i transalpini danno la sensazione di avere più fame, di voler sbloccare il risultato. La prima occasione, infatti, è della squadra di Thomas Tuchel. Ed è Neymar a impensierire i bavaresi. Il brasiliano riceve palla e va al tiro, ma Neuer respinge con la mano e sulla ribattuta il portiere tedesco è ancora una volta bravo a intercettare, e deviare in angolo, il passaggio per Mbappé, fermo al centro dell'area e pronto a respingere in rete. La gara inizia ad aumentare di ritmo, degna di una finale di Champions. Così il Bayern ci prova con Lewandowski. Davies serve il polacco, che centra il palo sfiorando il vantaggio. La partita diventa interessante, ma è il Psg a giocare nella metà campo della squadra del tecnico Flick. Prima Di Maria va al tiro (conclusione sopra la traversa), poi poco prima dell'intervallo è Mbappé a divorarsi un gol con un tiro debole in area su assist di Herrera, che gioca un ottimo primo tempo, confermando la sua importanza nello scacchiere di Tuchel.

STRAPOTERE TEDESCO

Nella ripresa il Bayern alza la testa. Dopo aver eliminato con una goleada storica il Barcellona e buttato fuori il Lione, non può non provare ad affondare il colpo con il Psg. Ed ecco che Coman di testa sovrasta Kehrer e segna il gol vittoria su assist di Kimmich. Per la squadra di Tuchel è un brutto colpo. Anche se cerca di reagire con Marquinhos, l'uomo della provvidenza in queste Final Eight sia con l'Atalanta sia con il Lipsia. Stavolta, però, Neuer respinge. Ed è il Bayern a vincere e raggiungere il Liverpool a quota sei Champions.

Roberto Salvi

