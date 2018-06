CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTAGONISTAMOSCA Il Wall Street Journal lo ha accostato a Clark Kent, perché incontrandolo nessuno penserebbe di trovarsi al cospetto di un Superman. In fondo, neppure Hurricane, uragano, facile gioco di parole con il suo nome e cognome, Harry Kane, è un soprannome che gli si addice, a meno che non lo si osservi proprio mentre esplode il suo classico destro di collo interno. In genere, un fenomeno non ha né quel fisico, slanciato ma tutto sommato poco atletico, né quell'aspetto da bravo ragazzo della porta accanto. Harry Kane, a...