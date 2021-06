Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROTAGONISTAFIRENZE Spina, come lo chiama affettuosamente anche Mancini, è il simbolo di questa Italia che ha coraggio e va sempre all'assalto per prendersi la vittoria. Venerdì, all'Olimpico, è stato premiato come man of the match. Non c'è da stupirsi. Il difensore (se ancora così è giusto chiamarlo) della Roma è l'attaccante aggiunto della Nazionale. Parte da terzino, ma fa l'ala. Semplicemente è l'uomo in più. Sbuca dietro le...