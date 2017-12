CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTAGONISTAAlberto Brignoli è in prestito dalla Juve, ha 26 anni e al limite potrebbe fare il secondo portiere al ritiro di Buffon, ma probabilmente se rientrerà deve accontentarsi di essere il terzo, alla Rubinho, tre scudetti con pochi minuti di campo. Bergamasco, di Trescore Balnerio, conquista la promozione in C2 nel 2010, con il Montichiari. Passa al Lumezzane, altra formazione bresciana, e dall'estate 2012 è alla Ternana, con cui è protagonista di tre salvezze, da titolare. La Juve lo prende due anni fa, in B era eccellente, in A...