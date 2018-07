CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTAGONISTA/2Felicità e paura per Edinson Cavani, che con una doppietta si sbarazza del Portogallo e di Cristiano Ronaldo e regala i quarti di finale all'Uruguay (2-1). Poi, l'infortunio - si teme uno stiramento al polpaccio sinistro -, che lo mette in dubbio per la prossima partita contro la Francia. Ed è un'immagine bellissima quella di Cr7 che lo accompagna fuori dal campo ricevendo l'applauso dello stadio. L'infortunio del Matador sarebbe davvero un bruttissimo colpo per la Celeste, squadra straordinaria, veloce, letale, difficile da...