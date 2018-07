CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOPer il momento vince il Chievo, il processo è inammissibile per un vizio di forma e dunque il presidente Luca Campedelli può respirare di sollievo. La squadra veronese dovrebbe giocare in serie A anche il campionato al via fra meno di un mese, ormai mancano i tempi tecnici per ipotizzare i 3 gradi di giudizio in un procedimento annullato dal tribunale della Figc, dopo le richieste della procura federale di 15 punti di penalizzazione, per le plusvalenze fittizie negli scambi di giocatori con il Cesena. La strategia difensiva faceva...