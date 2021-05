Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOFIRENZE Il capitano della Fiorentina Davide Astori fu trovato morto il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era insieme alla squadra, ucciso da un'aritmia ventricolare maligna dovuta a una grave patologia cardiaca che non gli era mai stata diagnosticata. Per quel decesso il gup di Firenze ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, il medico che in due occasioni certificò...