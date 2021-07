Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTOKYO Nonostante i 36 gradi che ieri hanno causato non pochi problemi ai giocatori del beach volley, costretti e interrompere gli allenamenti per la sabbia troppo rovente, sulle Olimpiadi di Giappone cala il gelo. Effetto diretto delle parole di Toshiro Muto, presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020. Che, a una precisa domanda sulla possibilità di fermare la macchina dei Giochi in caso di picchi di contagi da Covid, ha...