Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha in qualche modo aperto una strada; ora spetta alle Leghe iniziare a percorrerla. L'ultima riunione del consiglio federale, fissando il numero minimo di partecipanti ai campionati professionistici (18 in serie A, 18 in B, 40 in C) riapre il discorso sulla madre di tutte le riforme, come la chiamava l'ex presidente Figc Carlo Tavecchio, e pone una serie di interrogativi. Il primo: qual è la formula giusta per rendere sostenibile il sistema? Il secondo: è opportuno che la serie A scenda a 18 o...