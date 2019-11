CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRECEDENTEQuel 7. posto conquistato all'ultima maratona di Venezia gli è valso il record tricolore nella categoria Master 50, ma al portavoce di Forza Nuova per Belluno, Giuseppe De Cet, il fatto che chi lo ha stabilito, ovvero il cittadino italiano residente a Feltre, Said Boudalia, fosse nato in Marocco proprio non è andato giù. E lo ha fatto sapere al popolo di Facebook. Come primato italiano?. De Cet fa chiaramente capire che per lui i primati italiani sono altri, non certo quelli stabiliti da un nordafricano, per quanto ormai...