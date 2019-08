Il Pordenone posticipa l'esordio: Dacia Arena è troppo affollata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BPORDENONE Prima vittoria della matricola neroverde, che tra 20 giorni debutterà in serie cadetta, nella querelle con la Lega B sull'utilizzo della Dacia Arena. L'esordio casalingo contro il Frosinone slitta dal pomeriggio di sabato 24 agosto alle 21 di lunedì 26. Così l'Udinese potrà affrontare il Milan, domenica 25, su un terreno di gioco immacolato. Il problema del sovraffollamento dello stadio dei Rizzi, per altro, si presenterà in altre 5 occasioni durante la stagione 2019-20. Colpa del calendario della B, compilato martedì...