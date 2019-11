Il Pordenone batte il Trapani Al Padova il derby di Vicenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE B E CAttilio Tesser prova a fare come a Novara, quando un decennio fa passò dalla serie C a una storica A. Il Pordenone con 7 punti in una settimana si porta nel gruppo in zona playoff, e dire che sembrava in calo. Con il Trapani registra il record stagionale di presenze allo stadio Friuli, con oltre 4mila, in casa ha conquistato 14 punti su 18, sfruttando soprattutto le palle inattive. L'ultima della classe va in difficoltà presto, di fronte a Gavazzi e a Candellone. Al 7', su angolo, Camporese sovrasta Luperini e sblocca il match....