Il podio inedito che anticipa la lotta mondiale del futuro

LO SCENARIOQuello del GP Abu Dhabi F1 è un podio che cancella un'ingiustizia. Sembra incredibile ma Hamilton, Verstappen e Leclerc, finiti ai primi tre posti nell'ultimo GP, non si erano mai ritrovati tutti assieme sul podio. Ad Abu Dhabi l'incantesimo si è rotto. Passato, presente e futuro della F1 in una sola immagine. Questo podio riflette già quelli che saranno gli sfidanti del mondiale 2020? La risposta è assolutamente sì. Spiace non vedere in questa immagine anche Vettel, ma la percezione è che il suo tempo stia passando. Ha ancora...