IL PIANOFIRENZE Mancini lo ha promosso. È Immobile il centravanti titolare per l'Europeo, decisione presa sul traguardo del triennio dell'attuale gestione tecnica. Scelto per i gol che non sono mai mancati, con il top raggiunto l'anno scorso, raccolto da 39 reti con la Lazio (36 in campionato per eguagliare Higuain e infilarsi la Scarpa d'oro). Nemmeno il Covid lo ha fermato nella stagione appena conclusa: 25 gol. Pesantissimi i 5 in...