Il Piacenza e l'Udinese contro gli under

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO GIOVANILEPORDENONE I giovani ramarri vanno a caccia di conferme nei campionati nazionali delle categorie Under 17 e Under 15. Domani li attende una doppia sfida in casa del Piacenza (a Podenzano): quindicenni in campo alle 14, diciassettenni alle 16. Entrambe le formazioni del Pordenone sono reduci dal turno di riposo. Nella prima giornata avevano rullato la Triestina. Vittoria per 6-1 degli Under 15, avanti già 5-0 al termine del primo tempo. A segno Bledig (doppietta), Fantin, Movino, Lavina e un'autorete. Goleada, con un diverso...