Il Petrarca si prende derby e primato

RUGBYE' terminata la stagione regolare in Eccellenza. Nel derby veneto, che decretava il primo posto, il Petrarca ha nettamente battuto il Rovigo per 29-9. La svolta è arrivata al 18' del secondo tempo, quando sul punteggio di 10-9, l'arbitro su indicazione dell'assistente di linea, ha estratto il cartellino giallo per Momberg. Il Rovigo, già in difficoltà, senza il suo capitano e trascinatore della prima linea, ha subìto tre mete in 11 minuti e non c'è più stata partita. Il primo tempo è stato equilibrato e nervoso, con leggera...