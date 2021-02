CAMPIONATO

(i.m.) Con una meta al 3' di recupero del terza linea Lodovico Manni, 23 anni, subentrato a capitan Luca Nostran, l'Argos Petrarca Padova conquista il punto di bonus nella vittoria 30-13 sulle Fiamme Oro e si conferma sempre più la squadra cannibale del campionato di rugby. Era l'unico scontro del 13° turno fra big, anche se il team dei Poliziotti non può ritenersi più tale vista la classifica. Il turno che precede le quattro giornate riservate ai recuperi delle gare rinviate per Covid: se ne giocheranno ben 12 su 13 fino al 14 marzo.

Nelle altre partite di giornata tutto come previsto. L'altra capolista FemiCz Rovigo vince 45-11 con sette mete contro il fanalino di coda Lazio, doppiette di Gianmarco Vian e del sudafricano Giant Mtyanda. Il mai domo Mogliano fa soffrire più del previsto il Valorugby: in testa 17-11 fino al 43' con i 12 punti al piede di Brian Ormson e la meda dell'uruguaiana Franco Lamanna, cede alla distanza 23-17 alla rosa di maggior qualità dei rivali. Strappa però il prezioso punto di bonus che conferma i trevigiani re degli otusider. Per la corsa play-off la corsa è ormai chiusa a favore delle prime quattro, con il Calvisano che si vendica 35-18 del ko all'andata con il Viadana.

