Il Petrarca in finale dopo sette anni Rovigo prova l'impresa a Calvisano

RUGBYPADOVA Il Petrarca è la prima finalista del campionato di Eccellenza. Superando alla Guizza le Fiammo Oro per 24-10 (dopo aver già vinto all'andata a Roma per 36-27), i bianconeri padovani torneranno a giocare per lo scudetto dopo sette anni, dal 2011. Ed essendo giunti primi al termine della stagione regolare lo faranno a Padova, il 19 maggio. Il nome dell'altra finalista uscirà dalla sfida tra Calvisano e Rovigo che si gioca oggi alle 17: all'andata i Bersaglieri si sono imposti 12-9, equivalente a un poco rassicurante 4-1 in...