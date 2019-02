Il Perugia passa anche a Modena Padova, steccano le rivali play-off

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Perugia mantiene la testa della SuperLega, vincendo 3-1 a Modena nel big-match della giornata. La squadra di Velasco parte bene ma poi si spegne sotto i colpi di uno scatenato Atansijevic che chiude con 27 punti e il 63 per cento in attacco. Con lui un Leon meno esplosivo del solito, ma decisivo in battuta nel finale di quarto set. Modena fa una fatica terribile in attacco: Urnaut chiude con 14 punti, Zaytsev con 10. La differenza è tutta qui, per ora. Trento rimane in scia di Perugia battendo senza problemi Castellana, ormai in A/2, e ora...