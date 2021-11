Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOUn bolide a testa in giù. E con i capelli ricci. All'indomani dello storico risultato conquistato a Igls, in Austria, la Marcell Jacobs del budello è raggiante. Valentina Margaglio, 28enne portacolori delle Fiamme Azzurre, è infatti diventata la prima azzurra a salire sul podio nella Coppa del mondo di skeleton: nessun uomo o donna ci era riuscito in precedenza. «Lo stavo rincorrendo da un po' confessa Valentina -. Dopo un...