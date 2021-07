Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOTOKYO Gli ultimi 200 li ha nuotati con il sorriso. Le lacrime sono arrivate dopo quando sono affiorati ricordi, bilanci e sentimenti. Tutte cose struggenti per definizione, in grado di far piangere anche una Divina. Federica Pellegrini si congeda così. Con un settimo posto che non graffia l'immagine della straordinaria atleta che è stata e che ancora sarà per qualche giorno. E con una sensazione di libertà tangibile per chi...