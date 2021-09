Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOStavoltanon toglie le castagne dal fuoco perché nessuno finalizza la sua invenzione. Locatelli torna dal primo minuto contro la Svizzera, punita nel girone degli Europei con una doppietta al fulmicotone, ma non porta fortuna anche per il mondiale. Manuel corre, lotta, sforna assist e giocate, peccato che nessuno sia in vena di sfruttarle. Anche nel finale Insigne maltratta un lancio millimetrico con un diagonale fra le braccia...