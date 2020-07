IL PERSONAGGIO

«Siamo noi quelli fortunati ad aver incrociato la sua strada». Avigliano, dodicimila anime in Basilicata. Il calcio? Più di un diversivo: si gonfia un pallone per soffiarci dentro anche un po' di desideri. «Il desiderio di Musa è sempre stato il professionismo» racconta Bartolomeo Filadelfia, coordinatore tecnico della Virtus, squadra locale, cento tesserati: «Due nostri giovani l'avevano visto in un torneo estivo, lui era arrivato nel centro d'accoglienza di Ruoti a dieci km da qui e così abbiamo aperto le braccia a questo ragazzo che ne ha viste tante senza mai perdere il sorriso». Il ragazzo è Musa Juwara, diciottenne del Gambia, ieri nell'Avigliano, oggi professionista nel Bologna. Un sorriso da copertina del weekend: primo gol in serie A contro l'Inter a San Siro e una lunga rincorsa ai desideri.

MEDITERRANEO

Ora cliente della scuderia Pastorello (vedi Lukaku e Keita), la prima cartolina italiana di Juwara è una foto-segnalazione del 10 giugno 2016. Luogo, Messina. Sull'ong tedesca Fgs Frankfurt, 536 migranti compreso lui, nato il 26 dicembre 2001 dunque quattordicenne, tra i 25mila minori non accompagnati giunti quell'anno da noi. La sua Africa è malapolitica, fame e il punto fermo del nonno che l'ha cresciuto: «Prima di tutto lo studio». Dal barcone approdato in Sicilia alla struttura di Potenza, le vie del pallone portano a Vitantonio Summa, allenatore Virtus, e alla moglie, Loredana Bruno, avvocato. Due figli. Il terzo, idealmente, Musa. Dentro la cornice della famiglia affidataria quella del rettangolo verde, dove prende a girare voce su questa punta brevilinea, mancina e veloce, umile e gioviale. Ai provini con le grandi Inter e Juventus, con quest'ultima che adesso pare buttarci l'occhio davvero subentra la proposta del Chievo, allertato dal radar di un altro Pastorello, Giambattista, padre dell'agente Federico, lupo di mare ora talent scout. Ed è lì che arriva la burocrazia.

CARTE E RICORSI

Muro contro cui rimbalza Musa, la revoca del tesseramento. Sia quello con i veronesi sia quello vecchio con l'Avigliano. Poiché extracomunitario non accompagnato dai genitori naturali, la Figc si rifà alla norma Fifa che a scanso di reclutamenti senza scrupoli prevede che un minorenne non possa tesserarsi per una nuova società di un altro Paese senza madre e padre naturali a fianco. Morale: Vitantonio e Loredana, tutori legali di Musa, firmano insieme all'avvocato vicentino Vittorio Rigo, esperto di diritto dello sport, il ricorso al Tribunale di Potenza. La sentenza è del dicembre 2017: la norma va applicata con ragionevolezza, ossia solo quand'è necessaria una reale tutela del minore. Diceva all'epoca Loredana: «Alla revoca Musa c'era rimasto malissimo, era quasi in depressione, faticavamo a spiegargli il perché».

IL SOGNO

Racconta adesso Rigo: «Di esempi come quello di Musa ce ne sono ancora, purtroppo. Nello specifico s'è trattato di far valere l'aspetto discriminatorio della norma perché un italiano in affidamento avrebbe potuto essere tranquillamente tesserato. Ma quanti sono i casi dove non ci sono avvocato, famiglia, club o persone con la sensibilità giusta?». Citato nel 2018 dall'inglese Guardian nella top 60 mondiale dei nati nel 2001, dopo l'esordio in A col Chievo già retrocesso (prima una parentesi al Torino per il Viareggio) Musa passa al Bologna l'estate scorsa. Con la Primavera, 13 reti e 6 assist. Con Mihajlovic, una mezzora di rodaggio. Fino all'esultanza nel vuoto della Scala. Dal Mediterraneo al calcio di casa nostra, scommettendo sul mare, come i Coulibaly (Udinese, prestito al Trapani in B) o i Maissa (Roma Under 18). Sul piano sportivo, quello di Musa all'Inter è solo un gol: su ogni altro piano, è molto di più.

