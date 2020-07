IL PERSONAGGIO

ROMA Stavolta nessuno sale sul carro del vincitore. O meglio, si tende a disconoscere il vincitore. Il luogo comune più affollato di questa strana estate del pallone rimbomba di concetti quali: la rivoluzione è fallita, per vincere Sarri si è dovuto affidare ai solisti; il nono è lo scudetto di Cristiano Ronaldo e Dybala; oppure: è la vittoria della società che ha saputo mascherare i limiti di una scelta sbagliata, di un allenatore inadatto, anche per come si presenta, allo stile bianconero. Povero Sarri, è dovuto arrivare a essere a 61 anni il tecnico più anziano a conquistare uno scudetto per sentirsi dire che i meriti non sono suoi, anzi

NELLA BOCCA DEL LIONE

C'è ancora chi scommette in un suo esonero in caso di eliminazione Champions ad opera del Lione. Dicono che è entrato in una casa che non era la sua e che per evitare di rompere la cristalleria si è messo da parte e ha lasciato fare agli altri, quelli bravi, quelli eleganti. Boh.

No, la Juventus non ha quasi mai incantato né per il bel gioco né per la coralità della manovra. Sì, da Sarri ci si aspettava di più. Ma era obiettivamente possibile? La congiuntura di un'annata così particolare non l'ha aiutato: prima la polmonite di inizio stagione, poi la ripresa post-lockdown in piena estate, con clima poco calcistico e partite ogni tre-quattro giorni: proprio quel che non ci voleva per un tecnico che ha bisogno, per cambiare abitudini di gioco più che consolidate, di tanto lavoro sul campo, di allenamenti non di puro richiamo fisico. Eppure, qualcosa è cambiato. A Sarri si fatica a riconoscere persino un merito evidente, un problema che Allegri non era riuscito a risolvere: la convivenza fra Dybala e Cristiano Ronaldo. Mai efficaci insieme nella scorsa stagione, così negativa per l'argentino da indurre la società a pensare di cederlo, sono diventati i dioscuri di questo ennesimo scudetto juventino.

IL RUOLO DI CR7

C'è voluto tempo anche per questo: l'idea iniziale era costruire una Juventus imperniata su CR7 attaccante centrale, Cristiano non si è convinto a cambiare posizione di partenza e perciò Sarri ha dovuto ripensare una squadra un po' sbilenca, asimmetrica, che, sempre al servizio del portoghese, rischiava e rischia di lasciare spazi liberi alle scorribande avversarie.

La Juventus di oggi, la Juventus di Sarri, occupa di più la metà campo avversaria, prova a pressare alto, fa girare la palla anche se non sempre abbastanza velocemente: è diversa da quella di Allegri. Ma proprio perché diversa, tende ad allungarsi e protegge meno una difesa non eccezionale nei terzini. Ecco perché prende così tanti gol in un campionato dove peraltro i gol piovono a raffica, come mai successo da più di mezzo secolo. Piuttosto, la squadra segna troppo poco. I centrocampisti tutti insieme hanno realizzato 10 reti, due in meno dei difensori. Il mercato dell'estate scorsa, De Ligt a parte, non ha dato quel che ci si aspettava: Ramsey sta più in infermeria che in campo, Rabiot è sbocciato a stagione quasi conclusa.

L'AGGRESSIVITÀ

Talvolta in difficoltà con le squadre di molta corsa e aggressività (Atalanta, Verona) o vittima di blackout abbastanza inspiegabili (Napoli, Milan, Sassuolo), la Juventus ha comunque vinto tutte le partite decisive e gli scontri diretti (eccetto l'andata con la Lazio). Con Sarri, non nonostante Sarri. Che si è meritato, checché ne pensino in molti, di andare avanti per provare a metterci un po' più di suo.

Gianfranco Teotino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA